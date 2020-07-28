Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi ve 420 yeni vaka tespit edildi. Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 652'ye, vaka sayısı da 92 bin 482'ye çıktı. Ülke genelinde 1007 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 34 bin 838 oldu
Mısır'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 46 ölü
28.07.2020 - 01:46 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 652'ye yükseldi.
Etiketler : mısır,mısır koronavirüs,
721094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/721094.aspx
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