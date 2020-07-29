Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Birden fazla kan pıhtısı, böbrek yetmezliği, birkaç organın yetmezliği, ciğerlerimin yüzde 10 kapasiteye düşmesi gibi olaylar yaşadım. Bana Asya'nın en hasta kişisi olduğumu söylediler" diyor Stephen Cameron. Durumu o kadar kötüydü ki, iyileşmesi doktorlar, yetkililer ve Vietnam basının da ilgisini çekti.

Cameron, bugüne kadar Vietnamlı doktorların gördüğü en kötü vaka oldu. Ülkede bugüne kadar hiç ölüm yaşanmadı. 42 yaşındaki Cameron ise teşhis edilen 91. vakaydı. Doktorları tam olarak iyileşmesinin daha zaman alacağını söylüyor ve diğer insanlara da virüsü hafife almama uyarısında bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İskoçya'daki hasta yatağından konuşan Cameron, "Virüsün neler yapabileceğinin canlı örneğiyim. İnsanlar bu hastalığın kökü kazınana kadar usanmamalı" dedi.

Komanın büyük kısmında Ecmo adlı, sadece en ağır vakalarda kullanılan türden bir solunum cihazına bağlıydı.

Bu makineler insan bedenindeki kanı dışarı çıkarıp, içine oksijen verdikten sonra bedene geri pompalıyor.

İngiltere'ye gelmeden önce, Haziran ayında Ho Chi Minh kentindeki hastane yatağından BBC'ye konuşan Cameron "Bir noktada Dışişleri Bakanlığı, arkadaşım Craig'e iyileşme ihtimalimin yüzde 10 olduğunu, en kötü ihtimale hazırlanmamız gerektiğini söylemiş. Arkadaşım da ülkeye tabutla dönecekmişim gibi hazırlıklar yapmış" diyor.

Komadayken akciğer kapasitesi yüzde 10'a düştüğünde akciğer nakli yapılması düşünülse de bundan vazgeçildi.

Ayrıca çoklu organ yetmezliği yaşadı.