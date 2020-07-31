Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, izinsiz girilmemesi yönündeki talimatların koronavirüs salgınının yayılmaması ve vatandaşların korunması için alındığını ifade etti. Ayrıca Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kutsal alanlara girerek kuralları ihlal edenlere 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 19 bin lira) ceza uygulayacağını duyurmuştu. Bakanlık, suçun tekrarlanması durumunda para cezasının iki katına çıkarılacağını açıkladı.

Muhammed Rabah MEKKE İHA