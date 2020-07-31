Yetkililer, izinsiz girilmemesi yönündeki talimatların koronavirüs salgınının yayılmaması ve vatandaşların korunması için alındığını ifade etti. Ayrıca Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kutsal alanlara girerek kuralları ihlal edenlere 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 19 bin lira) ceza uygulayacağını duyurmuştu. Bakanlık, suçun tekrarlanması durumunda para cezasının iki katına çıkarılacağını açıkladı.
Muhammed Rabah MEKKE İHA
936 kişi gözaltına alındı
31.07.2020 - 02:31 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 936 kişinin farklı kutsal yerlere giriş talimatlarını ihlal ederek gözaltına alındığını bildirdi.
Yetkililer, izinsiz girilmemesi yönündeki talimatların koronavirüs salgınının yayılmaması ve vatandaşların korunması için alındığını ifade etti. Ayrıca Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kutsal alanlara girerek kuralları ihlal edenlere 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 19 bin lira) ceza uygulayacağını duyurmuştu. Bakanlık, suçun tekrarlanması durumunda para cezasının iki katına çıkarılacağını açıkladı.
Etiketler : kabe,
721808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/721808.aspx
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