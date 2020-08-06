Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saate bin 437 kişi öldü. Böylelikle ülkedeki virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 97 bin 256'ya, vaka sayısı da 57 bin 152 artarak 2 milyon 859 bin 73’e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 585 bin 265 vaka ve 24 bin 109 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi oldu. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 20 bin 637 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN'DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 904 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 699'a çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 56 bin 282 artarak 1 milyon 964 bin 536'ya ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 328 bin 336 kişi iyileşti. Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen üçüncü ülke konumunda.

İKİNCİ DEFA 500'Ü AŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre de ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 829 artarak 49 bin 698’e ulaştı. Böylelikle vaka sayısı 6 bin 139 artışla 456 bin 100’e yükseldi. Ülkede bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 304 bin 708 kişi iyileşti. Meksika'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk defa 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta görülmüş ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.