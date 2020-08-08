Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Oxford Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen aşıdan 100 milyon doz almak istediğini açıkladı. Covid-19 aşısını geliştirmeye yönelik zamana karşı yarış dünya genelinde farklı şirket ve kurumlar bünyesinde sürerken, Japonya'nın ilk etapta ithal aşı arzının sınırlı olabileceği ihtimaline karşı yerli üretime öncelik verdiği gündeme gelmişti. Son olarak ithal aşı seçeneğini de gündemine alan hükûmetin kararında, aşının ertelenen olimpiyatların geleceği için kritik öneme sahip olmasının da etkili olduğu yorumları yapılmıştı. Pfizer aşı geliştirmeyi başarırsa 2021'in haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz sağlayacak.