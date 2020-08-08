Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Oxford Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen aşıdan 100 milyon doz almak istediğini açıkladı. Covid-19 aşısını geliştirmeye yönelik zamana karşı yarış dünya genelinde farklı şirket ve kurumlar bünyesinde sürerken, Japonya'nın ilk etapta ithal aşı arzının sınırlı olabileceği ihtimaline karşı yerli üretime öncelik verdiği gündeme gelmişti. Son olarak ithal aşı seçeneğini de gündemine alan hükûmetin kararında, aşının ertelenen olimpiyatların geleceği için kritik öneme sahip olmasının da etkili olduğu yorumları yapılmıştı. Pfizer aşı geliştirmeyi başarırsa 2021'in haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz sağlayacak.
Japonya, 100 milyon doz aşı için masaya oturdu
08.08.2020 - 06:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li ilaç devi Pfizer ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı temini konusunda anlaşmaya varan Japonya, şimdi de İngiliz şirketi AstraZeneca ile masaya oturdu.
Etiketler : koronavirüs aşısı,aşı,
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