Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon! 13 kişiye tutuklama

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon! 13 kişiye tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da terör örgütü MLKP&#039;ye operasyon! 13 kişiye tutuklama
Terör Örgütü, MLKP, İstanbul, Operasyon, Tutuklama, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 13 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek isteyen 5 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı.

13 KİŞİYE TUTUKLAMA

Adliyede, savcılıkça ifadesi alınarak, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında, elde edilen deliller, alınan beyanlar ve teşhis işlemleri neticesinde 2015'te Sultangazi'de BEDAŞ araçlarını yakma, sayaç okuma cihazlarını kırma, Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde güvenlik kameralarının direklerinin kırılması ve ateş edilmesi gibi faili meçhul olayları aydınlatıldı.

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon! 13 kişiye tutuklama - 1. Resim

SORUŞTURMANIN DETAYLARI NELER?

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevine son verildiFenerbahçelileri endişelendiren gelişme: "Bomba transfer" diyerek açıkladılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de konteyner kentler hak sahiplerini bekliyor! 6.1'lik depremle sarsılmışlardı - GündemKonteyner kentler hak sahiplerini bekliyor!Numan Kurtulmuş’a yönelik sözler kriz çıkardı, AK Parti’den sert açıklama geldi! - GündemMeclis'teki gerilime AK Parti'den tepkiABD'den Türkiye'ye vize randevusu kolaylığı! Süre kısalıyor... - GündemABD'den Türkiye'ye vize kolaylığı!Giresun'da kentin adını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı! Komşu kent ayağa kalktı - GündemŞehrin adını değiştirmek için harekete geçtilerKovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı! Tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı - GündemÇocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattıHakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Katliama bahane arıyor - GündemHakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Katliama bahane arıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...