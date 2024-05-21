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İzmir merkezli terör operasyonu! Jandarmadan DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine operasyon

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Terörle Mücadele, Dhkp-C, Mlkp, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir merkezli 9 ilde yapılan geniş kapsamlı eş zamanlı operasyonlar sonucunda DHKP-C ve MLKP terör örgütü üyesi olan 40 şüpheli jandarmanın kıskacına takıldı.

Terörle mücadele kapsamında yurt geneli yürütülen operasyonlar son sürat devam ediyor. İzmir merkezli yapılan çalışmada 9 ilde DHKP-C ve MLKP terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle 40 şüpheliye operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli terör operasyonu! Jandarmadan DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine operasyon - 1. Resim

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edilen kişiler İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri tarafından sabah 06.00'da Jandarma baskınıyla yakalandı. Eş zamanlı yapılan bu operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir merkezli terör operasyonu! Jandarmadan DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine operasyon - 2. Resim

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ve 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.

İzmir merkezli terör operasyonu! Jandarmadan DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine operasyon - 3. Resim

Gözaltına alınan 30 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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