Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 84 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan’da günlük vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 214 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 731’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 495’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 30 bin 856 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 796 bin 459 koronavirüs testi yapıldı.