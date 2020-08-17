Pakistan’ın Sindh eyaletinin Thatta bölgesindeki Keenjhar Gölü’nde turistleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekiplerince yapılan açıklamaya göre, alabora olan turist teknesinde 13 yolcu bulunuyordu. Olayın ardından eyalet Başbakanı Syed Murad Ali Shah yerel yetkililerden kazaya ilişkin rapor istedi.
Pakistan’da tekne alabora oldu: 8 ölü
17.08.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’da bir turist teknesinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,
725522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/725522.aspx
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