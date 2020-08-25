ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
25.08.2020 - 17:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,
727161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/727161.aspx
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