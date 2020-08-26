Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 415 vaka tespit edildiği bildirildi. Ülke genelinde son veriler ile birlikte toplam vaka sayısının 412 bin 553’e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 28 bin 924’e ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre korona virüsten en çok etkilenen bölge Madrid oldu. Madrid'de son 24 saatte 768 vaka tespit edildiği aktarıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, tehdit edici bir şekilde yeniden yükselen ikinci bir eğri ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Sanchez, açıklanan sayıların ülkeye "bir uyarı mesajı" olduğunu söyledi. Sanchez farklı bölgelerde yerel hükümetlere gerekirse daha sert tedbirler almak için alarm durumu ilan etmeleri yetkisi verdi.