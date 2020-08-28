Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkemede Savcılık biriminden Laurel Baig, Mladiç'i işaret ederek "20. yüzyılın en iğrenç suçlarından mahkûm edildi" dedi. Mladiç 2017 yılında ömür boyu hapse mahkûm edilirken, avukatları ise kararda bir dizi temel hatalar bulunduğunu öne sürerek temyize başvurmuştu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle dört hâkimden üçü video konferans yöntemiyle duruşmaya uzaktan katıldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesinde başlayan temyiz duruşmasının son gününde 77 yaşındaki Mladiç, duruşmaya katılarak 10 dakika süreyle savunmasını yaptı. BM Uluslararası Ceza Mahkemesi temyiz davası kararını ilerleyen dönemde açıklayacağını duyurdu. Yugoslavya'da yaşanan iç savaşta en az 8.372 Boşnak, 1995 yılında Srebrenitsa kentinde General Ratko Mladiç komutasındaki askerler tarafından öldürülmüştü.