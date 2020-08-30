Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılık göstermesi Batı’yı rahatsız etmeye devam ediyor. Fransız Le Figaro gazetesinde 11 Ağustos tarihinde yayınlanan "Batılı Ülkeler Erdoğan Emperyalizmine Direnmeli" başlıklı yazı, Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısını ortaya koymuştu. Yazıda "Jeopolitik aktör olan Türkiye’ye karşı çıkmak için Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerine geri dönülmesinin ne kadar acil olduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanılmıştı. Özellikle emperyalist Fransa’nın, genel olarak da Avrupa’nın 100 yıl önce çöpe atılmış olan “Sevr"i tekrar canlandırma peşinde olduğu ortaya çıktı.

KÜRDİSTAN İTİRAFI

Akdeniz’de Türk savaş gemileriyle karşı karşıya gelen Fransız donanmasının sebep olduğu gerilime atıf yapılan yazıda “Sevr Antlaşması, özellikle özerk bir Kürdistan’ın kurulmasını amaçlıyordu. Antlaşma, Boğazların Osmanlı askerinden arındırılmasını dayatıyordu. Sevr Antlaşması hiçbir zaman uygulanamadı” denildi.

"FRANSA'NIN ONURU TEHLİKEDE"

Yazıda ayrıca “NATO müttefiki olan Fransa ve Türkiye arasında Akdeniz’de devriye gezisi sırasında meydana gelen ciddi olay, zehirli bir jeopolitik aktör olan Türkiye’ye karşı çıkmak için Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerine geri dönülmesinin ne kadar acil olduğunu göstermektedir. Ülkemiz Fransa’nın onuru tehlikededir” ifadeleri kullanıldı.

SOSYALİSTLER DEVREDE

Bunun ardından dünya genelindeki sosyalist partiler, Millî Mücadele zaferinin 98. yıl dönümü kutlanırken Sevr Antlaşması’nın uygulanması ve Ermenilere tazminat ödenmesi için çağrı bildirisi yayımladı.

HDP DE DESTEK VERDİ

Türklerin “Ermenilere soykırım uyguladığı” iddia edilen açıklamaya HDP Gençlik Meclisi de imza attı. Tepki çeken açıklamada “Sevr Antlaşması, Ermeni Soykırımı sebebiyle adil bir tazminatın ödemesini sağlayan tek uluslararası hukuki belge niteliğindedir” denildi. “Bildiriye imza attığını yalanlamayan” HDP, sorular üzerine konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.