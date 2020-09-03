Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği içinde Almanya ile “liderlik” mücadelesine girişen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye karşıtlığı ile öne geçmeye çalışıyor. Avrupa Birliği’nden İngiltere’nin çıkışı sonrası AB’nin en büyük muharip gücüne sahip olan Fransa, siyasi olarak daha fazla ağırlığı bulunan Almanya ile sıkı bir rekabete başladı. Bunun için ülkesinin sömürgecilik dönemindeki gibi davranmaya başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölge ülkelerini yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Macron, hedefine ulaşmak için gündemdeki meseleleri, Türkiye düşmanlığına dönüştürerek prim yapmaya çalışıyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarından rahatsız olan Macron, Ankara’ya karşı Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Mısır'la yakın iş birliğine girdi. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Anlaşması (MEB) karşısında darbeci Hafter'e destek verdi.

LÜBNAN İÇİN MANDA TARİHİNİ SEÇTİ

Macron, Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası Lübnan’da daha önce Fransa’nın desteklediği hükûmetin istifa etmesi sonrası bu ülkenin kendi kontrolünden çıkmasını engellemek için harekete geçti. Lübnan’ın, Osmanlı Devleti’nden kopup Fransız mandası altına girişin 100. yıl dönümü olan 1 Eylül’de bu ülkeyi ziyaret etti. Macron “Lübnan için yeni bir başlangıç” söylemiyle yaptığı ziyarette, bu ülkeyi yeniden kurgulamak için siyasilerle görüştü.

YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ

Macron her ne kadar “Lübnan’ın iç işlerine karışmıyoruz” dese de, ülkede hükûmetin kurulmasıyla ilgili talimat veren vererek "Israrla siyasi yetkililerin bağlı kalacakları şekilde 15 günü geçmeyen bir süre zarfında hükûmeti kurmaları talebinde bulundum. Hükûmet sekiz haftada vaatlerini yerine getirebilir. Ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydedilmezse sonuçları ve cezaları olur. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmaz. Lübnanlı makamlar yolsuzluğa bulaşırsa yaptırımlara başvururuz” dedi.

Temaslarını tamamlayan Macron, daha sonra Irak’a gitti. Iraklı mevkidaşı Berham Salih ile bir araya gelen Macron "Irak'a destek vermek için buradayız ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Macron "Irak birkaç yıldır savaş ve terörizm ile birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. Liderlik etmeniz gereken bir dönüşüm var. Fransa, uluslararası toplumun yardım edebilmesi için yanınızda olacak" dedi. Macron, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı Irak’ta düzenlediği operasyonları sık sık kınamıştı. Irak Cumhurbaşkanı Salih ise "Irak, bütün komşularıyla dengeli ilişkiler kurmak isteyen egemen bir devlet. Irak'ın, başkalarının çatışmaları için bir savaş alanı olmasını istemiyoruz, onların Irak'ın istikrarını sağlama sürecine katılmalarını ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DİNE HAKARETE 'ÖZGÜRLÜK' DEDİ

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yargılama başladı. Dergi yargılama öncesinde yine Peygamber Efendimizi konu ederek hakaret içeren karikatürler yayınladı. Karar, büyük tepki çekerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu kararı savunan bir açıklama yaptı. Macron, Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü "korumakla" yükümlü olduğunu ifade ederek, gazetecilerin editöryel kararlarına ilişkin hükme varmanın kendisinin görevi olmadığını söyledi.