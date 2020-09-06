Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 619 kişinin enfekte olduğu, 618 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 544'e, vakaların 89.582'ye, iyileşenlerin 80.512'e ulaştığı aktarıldı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 655 kişinin enfekte olduğu, 56 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 285'e, vakaların 17.749'a, iyileşenlerin 2081'e çıktığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 231 kişinin enfekte olduğu, 218 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 203, vakaların 120.095, iyileşenleri 116.998 olduğu bilgisi paylaşıldı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 513 kişinin enfekte olduğu, 2443 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısı 73.984, iyileşen sayısı 66.095 olarak paylaşıldı.