Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın dışında Fransa’nın da aynı sayıda çocuğu alacağını anlatan Seehofer, görüşmeler devam ettiği için tam sayıyı şu an için söyleyemeyeceğini kaydetti. Seehofer, diğer çocukları, sürece katkı sağlayacak Finlandiya, Lüksemburg, Slovenya, Hollanda, Hırvatistan, Portekiz, İsviçre ve Belçika'nın alacağını duyurdu. Ayrıca sadece Yunanistan’da değil, Malta, İtalya ve İspanya’da da sığınmacılarla ilgili prombelmler olduğunu kaydeden Seehofer "En hızlı şekilde çözülmeli" ifadesini kullandı. BERLİN