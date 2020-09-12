Almanya’nın dışında Fransa’nın da aynı sayıda çocuğu alacağını anlatan Seehofer, görüşmeler devam ettiği için tam sayıyı şu an için söyleyemeyeceğini kaydetti. Seehofer, diğer çocukları, sürece katkı sağlayacak Finlandiya, Lüksemburg, Slovenya, Hollanda, Hırvatistan, Portekiz, İsviçre ve Belçika'nın alacağını duyurdu. Ayrıca sadece Yunanistan’da değil, Malta, İtalya ve İspanya’da da sığınmacılarla ilgili prombelmler olduğunu kaydeden Seehofer "En hızlı şekilde çözülmeli" ifadesini kullandı. BERLİN
Moria kampındaki çocukları Avrupa ülkeleri alacak
12.09.2020 - 04:56 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Midilli adasında bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından Yunanistan'da ana karaya çıkarılan refakatçisi olmayan 400 çocuktan 100 ila 150’sinin Almanya'ya getirileceğini söyledi.
Etiketler : mülteci kampı,mülteci,
731240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731240.aspx
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