Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı kışkırtma girişiminde istediklerini elde edemediler. İspanya'nın sol görüşlü El Pais gazetesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesinin (MED7) sonuç bildirisinde "Fransa, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) tarafından istenilen Türkiye karşıtı sert ifadelerin, İspanya ve İtalya'nın girişimiyle yumuşatıldığını" iddia etti.

HIZI KESİLDİ

"İspanya ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti" değerlendirmesinde bulunan El Pais "MED7'deki bazı delegasyonlar, Akdeniz'deki olağandışı gerginliğin ciddi bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ediyor. İspanya ve İtalya, verilecek daha sert bir mesajın durumu çözüme götürmekten çok kötüleştireceğinden korkuyordu. Haberde, şu yorumlar öne çıktı: Türkiye ile toprak geriliminde önemli bir artış yaşayan Rum Yönetimi ve Yunanistan, Ankara'ya sert mesaj verilmesi için baskı yapıyor. Ama diplomatik kaynaklara göre İspanya ve İtalya çok daha temkinli ve gerginliğin Erdoğan'ın aşırı bir karar verebileceği noktaya gelmesini önlemek istiyor. İspanya ve İtalya bu konuda Almanya'nın pozisyonlarına daha yakın, yani Berlin için kilit bir ülke olan Türkiye ile her zaman bir anlaşma arayışından yana. Macron, gerçek müzakerelerin yapılacağı 25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'ne taşımak istediği yaptırımları sonuç bildirisine koymayı başaramadı. Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler bir müzakere yapılmasını savunurken Macron ise açık bir şekilde gerilim yaşadığı Erdoğan'a karşı güçlü bir mesaj göndermek istiyor.

SES TONU DEĞİŞTİ

Zirve sonrası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez "Türkiye ile AB arasında gerçek bir diyalog için boşluk var. Açık ve kararlı bir şekilde buna yoğunlaşmalıyız" derken Macron "Doğu Akdeniz konusunda AB üyesi ülkelerin egemenliklerine ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve tansiyonun düşürülmesi için ortak bir plan belirledik. Amacımız, bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye ile normal ilişki kurmak, tek taraflı eylemlerin ve sondaj çalışmalarının son bulması, Libya'da silah ambargosuna saygı gösterilmesi, bölgedeki problemlerin uluslararası mecralarda müzakere edilmesidir" ifadelerini kullandı. Macron "Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin her iki taraf için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomi ve enerji alanında ortak ajanda tekrar ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TATBİKATA ABD ORDUSU KATILACAK

ABD'nin en büyük gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilimle ilgili bir başyazı yayınladı. Gazete, son dönemde artan tansiyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan "saldırganlığından" kaynaklandığını iddia ederek "Türkiye'nin güç kullanması ya da mültecilere Avrupa sınırını açmakla tehdit etmesi hâlinde, ABD ile AB ortak bir karşılık vermeli" yorumunda bulundu. Yunan Kathimerini gazetesi ise, bugün Ege Denizi'nde gerçekleştirilecek olan "Stolen Cerberus VII" tatbikatına, ABD savaş uçaklarının katılacağını yazdı. Gazete "ABD C-130'u Atina üzerinde uçacak" başlığını attı. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, tatbikata ABD ordusunun da iştirak edeceğini doğruladı.