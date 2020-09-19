Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın "en yaşanılabilir şehirleri" sıralamasında 7 kez üst üste birinci seçilmesinin ardından son iki yılı da ikinci sırada tamamlayan Avustralya’nın Melbourne kenti, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınını önlemeye yönelik yasaklardan dolayı "hayalet şehre" döndü.

Avustralya’da covid-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 4. kategorideki yasaklar, kentin alışılagelmiş canlı hayatını durma noktasına getirdi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Melbourne’da, 28 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak covid-19 yasakları nedeniyle günün her saatinde binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya alışık olan ana caddeler, köprüler, meydanlar, alışveriş merkezleri ve parklarda zorunlu işlerde çalışan birkaç kişi dışında kimse görülmez oldu.

Halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı dükkanlar dışında binlerce iş yerinin kapatıldığı Melbourne’da stadyumlar, tenis kortları, konser salonları, tiyatrolar, kütüphaneler, fuar merkezleri de aylardır kapalı.

COVİD-19’DAN EN FAZLA CAN KAYBI MELBOURNE’DA

Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" kuruluşu tarafından 2011-2017 yıllarından üs üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü kent oldu.

Avustralya’da covid-19'dan hayatını kaybeden 837 kişiden 750’si Melbourne’un başkenti olduğu Victoria eyaletinde kayıtlı. Avustralya'da covid-19 nedeniyle hastalanan 26 bin 864 kişiden 20 bin 15'i yine Victoria'dan.

Zorunlu haller dışında evden çıkmanın yasak olduğu kentte halen 1112 aktif vakadan, 11’i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 107'sinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Son haftalara can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

FEDERASYON MEYDANI’NA SESSİZLİK HAKİM

Melbourne’un merkezi olarak kabul edilen ve hafta boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen çeşitli etkinliklerin yanı sıra konserlere de ev sahipliği yapan Federasyon Meydanı sessizliği büründü. Kenti ziyaret edenlerin uğrak noktalarının başında yer alan meydanda martıların dışında parmakla sayılacak kadar insan bile görmek imkansız hale geldi.

Öte yandan lüks restoranları, barları, kafeteryaları ve otelleriyle ünlü Southbank semtindeki mekanların aylardır kapalı kalmasından dolayı gece ve gündüz yaşanan canlılığın yerine tamamen sessizlik almış durumda.

Şehrin ortasından geçen Yarra Nehri’ndeki tekne turlarının da iptal edilmesiyle bölgedeki hayat tamamen durmuş vaziyette.

YASAKLAR AVUSTRALYA EKONOMİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mart sonundan itibaren çalışma hayatını durma noktasına getiren Melbourne’daki covid-19 tedbirlerinin, Avustralya ekonomisinin haziran çeyreğinde yüzde 7 küçülerek 29 yıl sonra resesyona girmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kapanan işyerlerinde işsiz kalan onbinlerce kişinin devletin sağladığı maddi ödeneklerden yararlanmaya başlaması, ülke ekonomisinin ağır bir yükün altına girmesine neden oldu. Ayrıca uluslararası öğrencilerden ve turistlerden elde edilen gelirlerden de yoksun kalan ekonominin bir an önce canlandırılmasını isteyen kentteki iş çevreleri yasakların hafifletilmesini istiyor.