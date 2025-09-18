Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attı

Vitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, iki dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Teknik Direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

Kulübün açıklamasında, 57 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BU BENİM İÇİN BİR ONUR"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Pereira, Wolverhampton'ın teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Bu benim için bir onur. Bana dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e gelme şansı veren kulüp burası. Buradaki insanlar beni ailenin bir üyesi olarak benimsedi, ben ve ekibim şehirde, taraftarlar arasında kendimizi çok iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Wolverhampton, Premier Lig tablosunda 4 maçın ardından 0 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

