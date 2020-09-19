Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Husilere ait El-Mesire kanalının internet sitesinde yer alan haberde, Cenevre'deki görüşmelerde, taraflar arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da Şubat 2020'de yapılan görüşmelerin sonuçlarının masaya yatırıldığı, ayrıca geçen bu süreçte yerel ara bulucular aracılığıyla serbest bırakılanlar ve hala tutuklu olanlar olmak üzere esir listelerinin gözden geçirildiği duyuruldu.

Husi heyetin, istenen esirlerin tamamının listesini teslim ettiği, hükümet heyetinin ise bazılarını teslim ettiği belirtildi.

Listelerin 24 saat içinde taraflarca kontrol edileceği ve daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde anlaşmanın uygulanması için yürütülecek planın masaya yatırılacağı aktarıldı.

Konuyla alakalı henüz Yemen hükümeti ya da BM'den açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün Cenevre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde esir ve tutuklular konusunda yürütüldüğünü belirtmişti.

Ürdün görüşmeleri ve Stockholm Anlaşması

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Ancak tarafların birbirlerine yaptıkları suçlamalar nedeniyle anlaşma uygulanamadı.