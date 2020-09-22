Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 12 kişi daha vefat etti, 660 yeni vaka tespit edildi ve 414 kişi iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 865'e, vaka sayısının 94 bin 711'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 86 bin 195 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte 852 yeni vaka tespit edildiğini, 939 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede vaka sayısının 86 bin 447'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 76 bin 25'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 405 olduğu hatırlatıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 313 kişinin enfekte olduğu, 226 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 123 bin 917'ye, iyileşen hasta sayısının ise 120 bin 766'ya yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar 211 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi