ABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yok

ABD, Karayipler’deki uyuşturucu kartellerine karşı baskıyı artırmak için Porto Riko’ya altı F-35 savaş uçağı ve diğer askeri varlıkları konuşlandırdı. Operasyonlara MQ-9 Reaper dronları da dahil edilirken, F-35’lerin hangi birliğe bağlı olduğu ve operasyon detayları henüz açıklanmadı.

ABD Silahlı Kuvvetleri, Karayipler bölgesindeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Bölgeye yönelik baskıyı artırmak ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “yabancı terör örgütü” olarak tanımlanan uyuşturucu kartellerine karşı mücadeleyi desteklemek amacıyla, bölgedeki yüksek profilli askeri varlıklar artırılıyor.

ABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yok - 1. Resim

Yönlendirilmiş füze taşıyan muhripler, kruvazörler, amfibi çıkarma gemileri ve nükleer saldırı denizaltılarının yanı sıra, dün Porto Riko’ya ilk altı Stealth F-35 savaş uçağının ulaştığı doğrulandı. Uçaklar, bölgede konuşlandırılan diğer askeri varlıkları tamamlıyor.

ABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yok - 2. Resim

Beyaz Saray’ın Karayipler’deki uyuşturucu kartellerine karşı yeni tutumu kapsamında, ABD Başkanı Trump’ın emriyle F-35 uçaklarından oluşan bir birliğin Porto Riko’ya konuşlandırılması için hazırlıklara başlandığı geçen hafta duyurulmuştu.

ABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yok - 3. Resim

MADURO İLE YAŞANAN GERİLİMLER

Venezuela’daki Nicolás Maduro rejimi ile yaşanan gerilimler sürüyor.

Beyaz Saray, bölgedeki kartellerin Maduro rejiminin ana ekonomik destek kaynaklarından biri olduğunu belirtiyor. Maduro yönetimi, personel ve milisleri seferber etmenin yanı sıra iki kez F-16 savaş uçaklarını devreye sokarak ABD’nin Karayipler’de konuşlandırdığı Arleigh Burke sınıfı muhriplerden USS Jason Dunham (DDG-109) yakınlarında uçuş gerçekleştirdi. Bu gemiler, bölgede uyuşturucuya karşı operasyonları destekliyor.

Açık kaynaklardan elde edilen görüntüler ve raporlara göre, José Aponte de la Torre Havalimanı’nda ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17A Globemaster III nakliye uçakları konuşlandırıldı. Uçakların, ABD anakarasından personel ve ekipman taşıdığı, F-35 uçaklarının gelişi için hazırlık yaptığı bildirildi.

Daha sonra altı F-35 savaş uçağının Arizona’daki Marine Corps Air Station Yuma’dan Puerto Riko’ya hareket ettiği doğrulandı. Beyaz Saray tarafından açıklanan toplam on uçaklık birliğin kalan dört uçağı için hazırlıkların sürdüğü tahmin ediliyor.

Puerto Riko’daki bu konuşlandırma, MQ-9 Reaper taarruz insansız hava araçları gibi diğer kapasitelere ek olarak yürütülüyor. Bu dronlar, silahlandırılmış olarak gözlemlendi ve kısa süre önce “narco” hız teknesine yönelik düzenlenen operasyonda kullanıldığı bildirildi.

Şu ana kadar, Puerto Riko’ya konuşlandırılan F-35’lerin hangi birliğe veya kuvvete bağlı olduğu ile kartellere karşı yürütülecek operasyonların detaylarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

