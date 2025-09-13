Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara uyardı: Soğuk Savaş'ta Rus jetini vuran Türkiye, gerekirse F-35'i de düşürür!

Ankara uyardı: Soğuk Savaş’ta Rus jetini vuran Türkiye, gerekirse F-35’i de düşürür!

Ankara uyardı: Soğuk Savaş’ta Rus jetini vuran Türkiye, gerekirse F-35’i de düşürür!
Middle East Eye’a konuşan Türk yetkililer, Ankara’nın kararlılığını net biçimde ortaya koydu. Bir kaynak, “Soğuk Savaş’ta Rus jetini düşüren ilk NATO ülkesi bizdik. Gerekirse F-35’i düşüren ilk ülke de biz olabiliriz” diyerek Türkiye’nin İsrail’e mesaj verdiğini söyledi.

İsrail’in bu hafta Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef alan saldırısı, bölgede dengeleri sarstı. Türkiye, saldırıyı hızlıca kınayarak Katar ile dayanışma mesajı verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, “ortak adımlar” atılacağını duyurdu.

TÜRKİYE HAVA DEVRİYELERİNİ ARTIRDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aylardır İsrail’in egemenlik ve uluslararası hukuka aldırış etmeden yayılmacı bir strateji izlediğini vurguluyordu. Ankara’ya göre, İsrail’in Katar saldırısı bu uyarıları haklı çıkardı.

Middle East Eye'a göre saldırının ardından Türk Hava Kuvvetleri, Diyarbakır ve Malatya’dan savaş uçakları kaldırarak hava devriyelerini sıklaştırdı. İsrail’in Türkiye’de operasyon yapacağı iddiaları da gündeme geldi.

Lübnan basını, İsrail’in Katar’dan önce Türkiye’de Hamas liderlerini hedef almayı düşündüğünü öne sürdü. Ankara bu iddiaları “manipülatif” buldu. Güvenlik kaynakları, “Türkiye sosyal medya provokasyonlarına cevap vermez. İsrail’in Türkiye’ye saldıracağına inanmak, sadece Netanyahu’nun psikolojik savaşını güçlendirir” dedi.

"BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA HAZIR OL"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas liderlerini “nerede olurlarsa olsunlar” takip edeceklerini söylemişti. 

Üst düzey bir Türk yetkili, Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak Ankara’nın tutumunu özetledi: “İstikrarlı bir barış istiyorsanız, savaşa hazır olun.”

SAVUNMA YATIRIMLARI HIZLANDI

Türkiye, son dönemde füze ve hava savunma kapasitesine büyük yatırım yaptı.

ASELSAN, 1,5 milyar dolarlık araştırma tesisi açtı.

Siper hava savunma sistemi, 150 km menzile kadar hedefleri vurabiliyor.

2027-2031 arasında 1,9 milyar dolarlık hava savunma üretim anlaşması imzalandı.

81 ilde bomba sığınaklarının inşasına başlandı.

Middle East Eye'a konuşan Türk yetkililer, İsrail’in F-35 uçaklarına karşı tam koruma sağlamanın zor olduğunu kabul ediyor. Buna rağmen bir kaynak, “Soğuk Savaş’tan bu yana Rus jetini düşüren ilk NATO ülkesi biziz. Gerekirse F-35’i düşüren ilk ülke de biz olabiliriz” dedi.

"İSTİHBARAT SAVAŞI"

Ankara, İsrail’in Türkiye’de Hamas üyelerine yönelik suikast girişimleri ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Türk istihbaratı geçmişte benzer girişimleri engellemişti.

İsrail’in eski güvenlik danışman yardımcısı Eran Lerman, “İsrail Türkiye’de suikast yapmaz. Türkiye NATO üyesi, güçlü bir askeri kapasiteye sahip ve bize ciddi bir baş ağrısı verebilir” değerlendirmesini yaptı.

