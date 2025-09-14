Balkan Üniversitesi'nden 'iftira' tepkisi: CHP'lilerin çocukları da burada

MAHMUT ÖZAY / ÜSKÜP - Türk ve Makedon hayırseverler tarafından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 2006 yılında kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Osmanlının beş asır hâkimiyeti altında kalan topraklarla Türkiye arasında eğitim köprüsü oldu. Dokuz fakülte, 27 bölüm ve 29 lisans programı bulunan üniversitede 30’dan fazla ülkeden öğrenci eğitim alıyor.

IBU öğrencilerinin yarısına yakını Türkiye’den gidiyor. Asırlara dayalı tarihî geçmişi ve tecrübesi, din ve kültür birliği, kardeşlik ve akrabalık bağları gibi birçok sebep Türkiye’yi Balkanlar için vazgeçilmez kılıyor. Ayrıca Türkiye, Balkanlarda barış ve istikrara, iyi komşuluk ve dayanışmaya önem vererek bölgenin kronik problemleri için çözüm ortaya koyuyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi de Türkiye’nin misyonunu, Makedonya’ya ve komşu ülkelere taşıyor.

ADRESİNDE SORDUK

Ancak üniversitenin adı, Türkiye’de bir süredir tartışmalarla gündeme geliyor. Bazı kesimler, üniversitede devam zorunluluğu olmadan diploma dağıtıldığı, olmayan bölüme öğrenci alındığı, Kuzey Makedonya’nın izni olmadan iş yapıldığı, mezunların Türkiye’de hemen işe sokulduğu gibi söylentiler ortaya atıyor. Üsküp’e gittik, muhaliflerin dillendirdiği iddiaları Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar’a adresinde sorduk.

"STRATEJİK ÖNEMİMİZ VAR"

Sözlerine IBU’nun Türkiye’nin Balkanlardaki vizyonu açısından çok önemli bir kurum olduğunu söyleyerek başlayan Sunar “Bugün ülkemizde Balkan kökenli çok sayıda insan yaşıyor. Akrabalık ilişkilerimiz çok ciddi düzeyde. Dolayısıyla Uluslararası Balkan Üniversitesi aynı zamanda Kuzey Makedonya ve Balkanlar ile Türkiye arasındaki bağlantıların tesis edilmesi, geliştirilmesi noktasında da stratejik önem arz ediyor” dedi.

"HER PARTİDEN GELİYORLAR"

Rektör Sunar şunları anlattı:

Üniversitemizde usulsüz hazırlanmış veya verilmiş tek bir diploma yok. Herhangi bir yerde bir Balkan Üniversitesi diploması gördüğünüzde bu diplomanın doğru olup olmadığını doğrudan online sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Uluslararası Balkan Üniversitesinde mevcut olmayan bir fakülteye denklik verilmiş olduğu iddiası saçma. Çünkü YÖK’ün bir diplomaya denklik verebilmesi için bir öğrencinin oradan mezun olması gerekir. Olmayan bir fakülteden de bir öğrencinin mezun olması söz konusu olamayacağı için aslında bu iddia tamamen bilgisizlikle ortaya atılmış bir iddia. Kaldı ki üniversitemizin bölüm açma, fakülte açma şartları Kuzey Makedonya otoriteleri tarafından belirlenmiştir. Mezunlarımızın Türkiye’de hâkim ve savcı olarak atandığı ifade ediliyor. Araştırdık, Türkiye’ye atanan mezunumuzu da bulamadık. Bu arada buraya gelen ziyaretlerden öğrendik. Bir AK Partili, iki CHP’li vekilin evladı bizde okuyor. Üniversitemizin geneli Trakya ve Ege Bölgesi ağırlıklı... Bize başvuran çocuklara biz aileniz hangi partili diye sormuyoruz. Böyle bir şey olamaz.

"FETÖ'YE İZİN VERMEYİZ"

Balkanlarda FETÖ’nün etkisi tam anlamıyla kırılmış değil. Hâlen Makedonya’da üç liseleri bulunuyor. Rektör Sunar “Orada okuyanlar lise bitince bizim üniversitede kayıt olmak istiyor. Böyle bir şeye asla izin veremeyiz” dedi.

HEPSİNE DAVA AÇTIK

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar:

Derslerimize devam ve oturum zorunluluğu var. Bu yıl itibarıyla 3 bin 800 civarında aktif öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimizin yüzde 40’ı Türkiye’den, yüzde 40-45’i Kuzey Makedonya’dan, geri kalanı ise farklı ülkelerden. Bu çeşitlilik, üniversitemizin özel misyonunun doğal bir sonucu. Kuzey Makedonya, AB adayı. Birkaç yıl içinde AB üniversitesi olacağız. Hâlihazırda diplomamız Almanya ve diğer AB ülkelerinde doğrudan tanınıyor. AB eğitim çerçevesine uyum sağlamak için bütün hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çok itibarlı, nitelikli bir üniversite olarak Türkiye’den öğrenciler üniversitemizdeki bazı bölümlere girmek için ciddi rekabet etmek zorundalar.

Türkiye’den samimi niyetlerle eğitim almaya gelen gençlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Ayrıca bir misyon üniversitesi olan üniversitemizin birtakım insanların şahsi hırslarına kurban edilmesini de kabul edemeyiz. Sosyal medya dedikodusu üzerinden olmayan bir şey varmış gibi anlatılmasına razı değiliz. Bütün tartışmalar kayıt sürecinde yaşandı. Bundan ister istemez olumsuz etkilendik. Asılsız iddiaları ortaya atanlar için de dava açtık. Sonucunu bekliyoruz, hesaplaşacağız.