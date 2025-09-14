Madrid'de patlama! Çok sayıda yaralı var

İspanya’nın başkenti Madrid’in Puente de Vallecas semtinde meydana gelen gaz patlamasında en az 25 kişi yaralandı.

Yaralılardan üçünün durumunun ağır, ikisinin ise ciddi olabileceği bildirildi. Olay, yerel saatle 15.00’te (13.00 GMT) meydana geldi.

PATLAMANIN TAM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

El País gazetesinin aktardığına göre patlama, ticari bir alanın konuta dönüştürüldüğü mekânda gerçekleşti; üst katlardaki binayı ve yanındaki bir barı da etkiledi.

Madrid İtfaiye Dairesi Başkanı Carlos Marín de la Bárcena, patlamanın gaz kaynaklı olduğunu teyit etti ancak gazın türü, patlamanın nedeni ve tam olarak nerede başladığının henüz belirlenemediğini açıkladı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın ardından bina tahliye edildi.

Madrid Belediye Başkan Yardımcısı ve Güvenlik ile Acil Durumlar Sorumlusu Inmaculada Sanz, üç katlı binada bulunan dokuz dairenin sakinlerinin, zemin kat ile birinci kat arasındaki yapısal tabandaki ciddi hasar nedeniyle günlerce evlerine dönemeyebileceğini belirtti. Sanz, belediye ekiplerinin Samur Sosyal ile birlikte mağdurlara geçici barınma imkânı sağlamak üzere çalıştığını ifade etti.

İtfaiye ekipleri, yapının istikrarsızlığı nedeniyle ağır makinelerin kullanılamadığı bölgede manuel çalışmalar yürüttü ve enkaz altından dört kişiyi kurtardı. Büyük kısmı temizlenen molozların ardından daha fazla kişinin enkaz altında olmasının düşük ihtimal olduğu aktarıldı.