Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Fransa ulusal sağlık kurumu Santé Publique France’a göre, ülkede son 24 saatte 16 binden fazla yeni enfeksiyon tespit edildi. 19 Eylül'de ise bu sayı 13 bin 492 olarak açıklanmıştı. Fransa’da ölenlerin sayısı 31 bin 511’e yükseldi. Yoğun bakıma kabullerde katlanarak artı olduğu vurgulandı. İngiltere'de de Perşembe günü, ülke için yeni bir rekor olan 6 bin 632 yeni enfeksiyon kayıtlara geçti. Kırk yeni ölümün bildirildiği İngiltere’nin toplam rakamı ise 41 bin 902'ye çıktı. Bu Avrupa'daki en yüksek ölü sayısı olarak belirlendi. İngiltere Halk Sağlığı Tıbbi Direktörü Yvonne Doyle, enfeksiyonların her yaş grubunda arttığını ve son sayıların “sert bir ikaz” olduğunu vurguladı. Hem Fransa hem de İngiltere, vaka artışlarına karşı yeni tedbirler almıştı. Akşam 10'dan sonra eğlence mekânları kapatılmış ve altı kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

İSRAİL'DE SAYI ARTIYOR

Yumuşatılmış karantina tutmadı

∂ Covid-19 salgınının ilk başladığı günlerde başarısıyla öne çıkan İsrail, ikinci dalganın altında kaldı. Mayıs'ta vaka sayısını iki binin altına düşüren İsrail’de vakaların sayısı 60 bini geçti. Hükümet, yumuşatılmış karantinadan vazgeçti. Dün 14.00'ten itibaren "hayati" olmayan bütün işletme ve fabrikaların kapatılması kararlaştırıldı. KUDÜS