Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya’da polis tarafından öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçen uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın gizli serveti ortaya çıktı. Escobar’ın yeğeni Nicolas Escobar, Medellin’de amcasına ait evde plastik poşetle duvarın içine gizlenmiş 18 milyon dolar bulduğunu söyledi. Beş yıldır yaşadığı amcasına ait evde parayı nerede bulacağını önsezi ile tahmin ettiğini iddia eden Nicolas Escobar, ayrıca bir altın kalem, bir daktilo, uydu telefonları, bir kamera ve bir film rulosu da bulduğunu söyledi.

Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.

Ekonomi dergisi Forbes, 1989’da Escobar'ı 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olarak açıklamıştı. Escobar 1980’lerde Medellin Kartelinin başındayken dünyada tüketilen kokainlerin yüzde 80'ini üretiyordu.