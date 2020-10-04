Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta Covid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Trump’ta Covid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Covid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.