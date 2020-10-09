Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde, hastaneye helikopterle gelip giden ve tedavi süresince defalarca test yapılan, oksijen, steroid ve deneysel ilaçlar verilen Trump’ın tedavi masraflarının 100 bin doların üzerinde tutacağı açıklandı. Doktoru ise Trump'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: Başkan bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi. Değerleri normal seviyede. 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok.