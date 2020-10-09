Haberde, hastaneye helikopterle gelip giden ve tedavi süresince defalarca test yapılan, oksijen, steroid ve deneysel ilaçlar verilen Trump’ın tedavi masraflarının 100 bin doların üzerinde tutacağı açıklandı. Doktoru ise Trump'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: Başkan bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi. Değerleri normal seviyede. 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok.
Trump'ın tedavisine 100 bin dolardan fazla harcandı
09.10.2020 - 06:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York Times, tedavi için 3 gün Walter Reed Ulusal Askerî Hastanesinde yatan ABD Başkanı Trump’ın sağlık harcamalarını haberleştirdi.
Etiketler : trump,trump covid 19,trump tedavi,
737565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737565.aspx
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