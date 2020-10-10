Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı
10.10.2020 - 14:09 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor
Etiketler : Azerbaycan,
737893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737893.aspx
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