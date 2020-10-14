Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. Aliyev, Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirterek ”İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı" dedi.
Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
14.10.2020 - 15:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ateşkese uymayan Ermeniler, dersini alıyor! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Etiketler : azerbaycan,Fuzuli,Karadağlı,Hatunbulak,Karakollu,Hocavend,Bulutan,Melikcanlı,Aliyev,
738862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738862.aspx
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