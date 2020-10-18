Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan bütün dünyaya bir defa daha terör devleti olduğunu gösterdi. Savaş meydanında Azerbaycan ordusu karşısında direnemeyen Ermeni ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye saldırdı. Füzelerden bazıları Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından havada imha edilirken iki füze yerleşim yerlerine isabet etti. İnsanların uykuda olduğu sırada yapılan saldırı sonrası kurtarma ekipleri binaların enkazında çok sayıda kişiyi yaralı olarak kurtardı. 13 sivil hayatını kaybettiği aldırıda 52 kişi de yaralandı.

BALİSTİK FÜZE

Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını ve bunlardan birinin çok katlı binaya isabet ettiğini açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev "20'den fazla ev yıkıldı. Sivillere yönelik saldırı Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösteriyor. Gence savaş bölgesinden çok uzakta" diyerek saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.

SANTRALE SALDIRI

Ermenistan ordusu ayrıca Mingeçevir şehrine de saldırdı. Atılan füzeler, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği edilirken, Azerbaycan Başsavcılığı, saldırıda hedefin Mingeçevir'deki hidroelektrik santrali olduğunu açıkladı. Sabahın ilk saatlerinde de Ermenistan ordusu Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu. Ermenilerin 27 Eylül'den itibaren gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 60'ı aşarken, 270 kişi de yaralandı.

İNTİKAMLARI ALINDI

Bu arada Ermenistan’a ait mevzileri, askerî araçları vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusunun büyük hasar aldığı anlaşılıyor. Görüntülerde, Ermenistan askeri, Azerbaycan’ın nokta atışı ile etkisiz hâle

İRAN'I KIŞKIRTIYORLAR

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarına düşen roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu. Bakanlık, geri çekilen Ermenistan güçlerinin provokasyon amacıyla İran'a roket attığını bildirdi. İran'ın Hüdaferin ilçesinde iki köye on roket düşmüştü. İran, tarafları aynı durumun tekrarlanmaması konusunda uyarmıştı.

ALİYEV: CEVABI CEPHEDE VERECEĞİZ

Ermenistan ordusunun Gence'de gerçekleştirdiği katliamın ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusuna yapılan saldırıların cevabını savaş meydanında vereceklerini söyledi. Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Aliyev, faşist Erivan yönetiminin Gence'ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti. Saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını vurgulayan Aliyev "Onların cevabını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz" dedi. Ermenistan ordusuna ait imha edilen ve ele geçirilen silahların maliyetinin en az iki milyar dolar olduğunu söyleyen Aliyev, “Fakir bir ülkede bu kadar silah ne arıyor? Bugün de onlara kaçak yolla silah gönderiliyor" şeklinde konuştu.

FUZULİ KURTARILDI

Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli şehir merkezinin ve yedi köyün (Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli) işgalden kurtarıldığının müjdesini de verdi. Fuzuli'nin kurtarılması için gelecekte kitaplarda yer alacak şiddetli çatışmaların yaşandığını söyleyen Aliyev, Ermenistan güçlerinin kurduğu güçlü mevzilerin Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde geçildiğini bildirdi.

GEÇİCİ ATEŞKES

Bu arada Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan’ın bugün 00.00’dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştığını duyurdu.