Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 7 kişinin daha öldüğü, 663 kişinin enfekte olduğu, 752 kişinin iyileştiği belirtildi. Açıklamada, can kayıplarının 701'e, vakaların 116 bin 146'ya, iyileşenlerin 107 bin 860'a yükseldiği aktarıldı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Covid-19 hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1215 kişinin enfekte olduğu, 1162 kişinin iyileştiği kaydedildi. Açıklamada, ölü sayısının 463'e, vakaların 115 bin 602'ye, iyileşenlerin 107 bin 516'ya çıktığı ifade edildi.