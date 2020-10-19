Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin son dönemde, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında yer alan Azerbaycan ve Kırım'da attığı adımlar, Rus basınını rahatsız etti.

Moskovsky Komsomolets gazetesi 'Gerçek dostlar var, sahte dostlar var' diye başladığı haberde "Erdoğan, Ankara'nın Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımayı reddettiğini ilan etti. Bu yeni bir şey değil. Yeni olan, Erdoğan'ın Kırım ile ilgili ifadelerinin, Moskova'nın daima sadece kendi alanı olarak gördüğü siyasi alana Türkiye'nin görülmemiş bir atılımda bulunduğu anda geliyor olması. Bu da Ankara'nın açıklamalarını daha da kaygı verici kılıyor." diye yazdı.

SOVYET TOPRAKLARINDA BÜYÜK MEVZİ KAZANDI

"Erdoğan Kırım'ın Türkiye'ye verilmesini istiyor" diyen gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'a gösterdiği desteği ise, "Türkiye eski Sovyet topraklarının birçoğunda güçlü bir mevzi kazandı. 2020 sonbaharı, Erdoğan'ın ne kadar etki elde ettiğini gösterdi. Dışarıdan bakıldığında, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirme girişimleri, Moskova açısından hala atlatamadığı bir şok oldu" diye yorumladı.

AZERBAYCAN ONU AĞABEY GÖRÜYOR

"Bugün Güney Kafkasya'da herkes Rusya'ya karşı öfke duyuyor. 1990'lardan beri Gürcistan'da da durum böyle. Şimdi de Ermeniler Rusya'nın kendilerini kaderlerine terk ettiğine ve iki tehlikeli düşmana karşı yalnız bıraktığına inanıyor. Azerbaycanlılar ise Moskova'nın aslında Erivan'ı desteklediğini düşünüyor. Ne taraftan bakarsanız bakın Erdoğan avantajlı pozisyonda. Ermenistan ile iyi ilişkilere ihtiyaç duymuyor ve savaş nasıl sonlanırsa sonlansın, Azerbaycanlılar onu gerçek dost ve 'ağabey' olarak görecek" denilen gazede Erdoğan korkusu şöyle dile getirildi: "Türkiye'nin siyasi saldırısı da sadece bu bölgeyle sınırlı değil. Ankara Rusya'da bile aktif, 'kültürel değişim' adı altında Rusya içerisinde Türkçe konuşan cumhuriyetlerle bağ kuruyor. 'Rusya'nın dostu Erdoğan'ı yakından gözlemek de iyi olur"



UKRAYNA RAHATSIZLIĞI

Nezavisimaya Gazeta ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine yer vererek bu ziyaretin "Kiev'in Ankara ile askeri alanda derin bir entegrasyona hazır olduğunu gösterdiğini" ifade etti. Ukrayna liderinin basın bürosuna göre, iki ülke geçen Cuma, Türk şirketlerin ileri teknoloji silah ve askeri araç geliştirme ve imalatı konusunda Ukrayna savunma sanayi ile ortak çalışmasına izin veren anlaşmalar imzaladı. Gazete, askeri bir uzmanın şu ifadelerine yer verdi: "Bu sadece Rusya'nın değil, tüm uluslararası toplumun çıkarlarına bir darbe vuruyor."