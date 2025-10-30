Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gümrük vergilerini düşürmeye karşılık 950 milyar dolar! ABD-Güney Kore ilişkilerinde yeni dönem

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore’nin ABD tarifelerini düşürmek karşılığında 350 milyar dolar ödeyeceğini ve Amerikan enerji ile iş dünyasına 600 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Fox Business'dan elde edilen bilgilere göreABD Başkanı Trump, Güney Kore’nin ABD tarifelerini düşürmek karşılığında 350 milyar dolar ödeyeceğini ve Amerikan enerji ile iş dünyasına 600 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Trump, Çarşamba günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda ayrıca, Güney Kore’ye nükleer enerjili denizaltı üretimi için onay verdiğini belirterek, bunu "daha güçlü bir askeri ittifakın" parçası olarak tanımladı.

GÜNEY KORE, ABD'DEN PETROL VE GAZ SATIN ALACAK

Trump paylaşımında, "Güney Kore, ABD’nin uyguladığı tarifeleri düşürmek karşılığında 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca ülkemizden büyük miktarda petrol ve gaz alacaklar; zengin Güney Koreli şirket ve iş insanlarının ABD’ye yapacağı yatırımlar 600 milyar doları aşacak" ifadelerini kullandı.

"Artık askeri ittifakımız her zamankinden güçlü. Bu kapsamda, onlara mevcut dizel denizaltıların yerine nükleer enerjili denizaltılar inşa etmeleri için onay verdim" diyen Trump, "Harika bir seyahat, harika bir başbakan!" sözlerini ekledi.

Trump, daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda Güney Kore’nin nükleer denizaltılarını Philadelphia’daki tersanelerde inşa edeceğini belirterek, "Ülkemizde gemi inşası çok yakında büyük bir geri dönüş yapacak!" ifadelerini kullandı.

Trump, Asya turunun son durağı olan Güney Kore’nin Gyeongju kentinde Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Görüşmede Lee, Trump’tan, Güney Kore’nin konvansiyonel silahlarla donatılmış nükleer enerjili denizaltılar için yakıt erişimi talebine onay vermesini istedi.

