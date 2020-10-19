Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkedeki federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık bakanlarının, laboratuvarlarda artan iş yükü nedeniyle test sonuçlarının gecikmesi ve sağlık merkezlerinde test için uzun kuyrukların oluşması dolayısıyla belirti göstermeyenlere Kovid-19 testi yapılmaması kararı aldığı bildirildi.

Buna göre, yüksek risk taşıyan birisiyle temasta bulunanlar veya Belçika'nın "kırmızı bölge" ilan ettiği yerlerden gelenlere, bundan böyle semptom göstermemeleri halinde test yapılmayacak.

- "Laboratuvarlar artık testlere yetişemiyor"

Belçika genelindeki laboratuvarlara günlük ortalama 53 bin örnek gidiyor. Birçok laboratuvar normal şartlarda en fazla 2 günde test sonuçlarını vermeleri gerekirken, bazı durumlarda bu süre 5 güne kadar çıkabiliyor.

Belçika hükümetinin Kovid-19 salgınıyla ilgili politikalarında danışmanlık yapan virolog Steven Van Gucht, "Sistem sınırlarını aştı. Laboratuvarlar artık testlere yetişemiyor." dedi.

- 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılıyor

Test politikasındaki değişiklikle karantina süresi de değişiyor. Daha önce 14 gün olan karantina süresi 7 güne düşürülmüştü. Ancak test politikasındaki değişiklikle 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılıyor.

Karantina, Kovid-19 hastasıyla temas edenler ve "kırmızı" bölgelerden gelenler için zorunlu olmaya devam edecek.

Sağlık çalışanları için ise semptom göstermeseler de test uygulaması sürecek.