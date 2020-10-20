Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kesin tedavisi henüz bulunamayan öldürücü Covid-19 virüsüne karşı yürütülen aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının Japonya’daki klinik denemelerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Denemelere 20 ila 85 yaşları arasında 160 Japon'un katılacağı kaydedilirken, deneklerin 3 hafta ara ile iki kez aşılanacakları belirtildi. Bu ay başlaması beklenen klinik testlerde aşının etkinliği ve güvenliğinin onaylanması halinde şirketin Japonya’da üretim ve satış onayı için gereken yasal izin prosedürlerini başlatması bekleniyor.

Japonya ile masaya oturmuştu

Japonya ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile 2021 Haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz aşı sağlanması konusunda masaya oturmuş, hedeflenen teslimat kapsamında 60 milyon kişinin aşılanmasının Japonya hükümeti ayrıca AstraZeneca ile 120 milyon doz aşının tedariği konusunda anlaşmaya varmış, 30 milyon dozluk ilk partinin önümüzdeki yıl Ocak ve Mart ayları arasında sağlanması hedeflenmişti.

Pfizer, böyle bir aşı geliştirmek için bir Alman ortakla birlikte çalışıyor ve Haziran 2021'in sonuna kadar 60 milyon kişiye doz tedarik etmesi için Japonya hükümeti ile anlaştı.

Japonya'ya aşı tedarik etmeyi de kabul eden İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, ülkede bir koronavirüs aşısının klinik denemelerini yürütüyor.