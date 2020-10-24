Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de 15. asırda Ming hanedanına ait son derece nadir bulunan bir vazo, geçtiğimiz sene İsviçre’de çalınmıştı.

26 milyon TL değerindeki vazo, uluslararası takip sonrası geçtiğimiz günlerde İngiltere’de sağlam vaziyette ele geçirildi.

İngiliz polisi, vazonun çalınmasıyla ilgili olarak Mayfair’de 42 ve 44 yaşlarındaki iki kişiyi gözaltına aldı.

Metropolitan Polisi baş detektifi Jimi Tele, “Üst düzeyde, organize bir hırsızlıktı. Benzersiz vazonun paha biçilmez kültürel değeri de var. Uygun bir şekilde iadesini yapacağız” dedi.