Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretmen Nicki Dyson, elde edeceği parayla köpeğinin deforme vaziyetteki dirsek ve bacak eklemlerini ameliyatla düzelttirecek. Genç öğretmen, “Ailem uzakta, Narla benim her şeyim. Onu zor durumda görmeye dayanamıyorum. Tedavi ettirebilmek için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum” dedi. Ülkede evcil hayvanları için servet harcayan çok sayıda kişi var. Hayvanlara yardım kuruluşu PDSA, hayatı boyunca sahibine maliyetinin köpeklerde 30 bin sterlin, kedilerde 24 bin sterlin olduğunu bildirdi. PDSA, “Evcil hayvan beslemek zengin işi” yorumunda bulundu.