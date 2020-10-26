Öğretmen Nicki Dyson, elde edeceği parayla köpeğinin deforme vaziyetteki dirsek ve bacak eklemlerini ameliyatla düzelttirecek. Genç öğretmen, “Ailem uzakta, Narla benim her şeyim. Onu zor durumda görmeye dayanamıyorum. Tedavi ettirebilmek için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum” dedi. Ülkede evcil hayvanları için servet harcayan çok sayıda kişi var. Hayvanlara yardım kuruluşu PDSA, hayatı boyunca sahibine maliyetinin köpeklerde 30 bin sterlin, kedilerde 24 bin sterlin olduğunu bildirdi. PDSA, “Evcil hayvan beslemek zengin işi” yorumunda bulundu.
Evini ipotek ettirdi! 210 bin TL'ye köpeğini tedavi ettirecek
26.10.2020 - 14:44 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Hull şehrinde 32 yaşındaki öğretmen Nicki Dyson’a, çok sevdiği köpeği Narla’yı tedavi ettirebilmek için acilen 20 bin sterlin (210 bin TL) lazım. Öğretmen maaşıyla bu parayı bulamayan Dyson, mortgage ile satın aldığı evi ikinci kez ipotek olarak gösterdi.
Etiketler : ingiltere,hull,ipotek,hayvan sevgisi,
741863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741863.aspx
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