Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Afrika’da Türkiye’ye karşı tavır takınan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm bu cephelerde kaybetti. Hezimete uğrayan Macron, İslam düşmanlığı adı altında Türkiye’yi hedefine koydu.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği yapan, Libya’da darbeci Hafter’i destekleyen, Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cepheye kalkan olan ve son olarak Karabağ’da Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini engellemeye çalışan Paris’in oyunları boşa çıktı. Öte yandan, Afrika’nın zenginliklerini sömüren Fransa’nın, 21’inci yüzyıla gelindiğinde kabuğuna çekilmek zorunda kalması ve Türkiye’nin kıtada son yıllarda izlediği kazan-kazan politikası Fransa’yı rahatsız etti.

FRANSA AFRİKA’YI KAYBEDİYOR

Eski kolonyal bir ülke olarak bölgedeki nüfuzunu korumak isteyen Fransa’ya Afrika kıtasının dört bir yanında halk, Paris ile bağlantılı ‘diktatör, yolsuzluğu bulaşmış’ yönetimlere karşı ayakta. Afrika’da son dönemde farklı ülkelerde Fransa karşıtı yüzlerce gösteri düzenledi. Afrika’da yıllarca sömürülen ülkeler, Türkiye’nin bölgeye girişinden sonra ise birçok yeni anlaşma imzaladı. Ankara’nın Afrika açılımı Macron’u panikletirken, Türkiye’nin Afrika’daki büyükelçilik sayısı 43’e yükseldi. Karşılıklı üst düzey ziyaret 500’ü aştı. Afrika’yı en fazla ziyaret eden lider ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Afrika ülkeleri ile ticaret hacmi 18 yılda 6 kat arttı. Somali’ye Türk askeri üs kuruldu. TİKA’nın Afrika’daki temsilcilik sayısı 22’ye ulaştı.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Bu durum, Afrika’nın değerli madenlerini çıkarıp yüzde 98’ine el koyan Fransa ve Hollanda gibi ülkeleri rahatsız etti. Altın, elmas gibi madenlerde Afrika ülkeleri artık Batılı şirketler yerine Türk şirketleri ile özel anlaşmalar yapıyor. Çıkarılan madenler ise o ülkelerle yarı yarıya paylaşıyor. İki taraf da kazanırken, sömürgeci zihniyetin ekonomik darbe yediğine dikkat çekiliyor. Bunun bir yansıması olarak ise Macron gibi liderlerin ekonomilerini ayakta tutan paranın kaynağının da kesildiğine işaret ediliyor.

PARA KESİLDİ, DÜŞMANLIK ZİRVE YAPTI

Afrika’dan gelen para musluğunun kesilince başta Fransa’da olmak üzere Türk düşmanlığının Avrupa’da zirve yaptığını vurgulayan uzmanlar, musluğu kesenin Erdoğan olduğu ve Fransa ile Hollanda gibi sömürgeci ülkelerin İslam düşmanlığı adı altında asıl hedeflerinin Türk düşmanlığı olduğu belirtiliyor. Ankara’nın ‘Afrika açılımı’ politikasından rahatsız olan Fransa; kıtada Türkiye’nin siyasi, ekonomi, askeri ve kültürel alanda varlık göstermesini etkili olmasını engellemeye çalışıyor. Ancak sömürgeci zihniyete karşı başkaldıran Afrika, şimdilerde yüzünü başta Türkiye, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere dönmüş durumda.