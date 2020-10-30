Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin, bir dizi atış taliminden sonra ikinci uçak gemisi Shandong’un savaşa hazır olduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu da 50 bin tonluk gemiden yapılan atışlarla düşman hedeflerinin vurulduğu görüntüleri yayımladı.

Televizyon, denizcilik testleri ve atış talimlerinin başarıyla tamamlandığını, uçak gemisindeki silah ve mühimmatın etkinliğinin ispatlandığını kaydetti.

Daha önce Ukrayna gemisinden dönüştürdüğü Liaoning isimli uçak gemisine sahip Çin’de üçüncü uçak gemisi de inşa halinde.

Tayvan’a silah satışı sebebiyle ABD ile gergin ilişkilere sahip Çin, son zamanlarda sık sık savaşa hazır olduğuna dair açıklamalar yapıyor.