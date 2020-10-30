Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge halkı, devlet tarafından işletilen fabrikanın tıka basa işçilerle dolu olduğunu söyledi. İşçilerden birinde görülen virüs hızla diğerlerine yayılmış. Çin’de azınlıklar konusunda araştırmalar yapan Alman Adrian Zenz, tüm Uygur yetişkinlerin zorla düşük vasıflı fabrika işlerinde çalıştırıldıklarını söyledi.

Çin yönetimi, bu fabrikaların fakirliği giderme programı kapsamında kurulduğunu ifade ediyor. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin İnsan Hakları Girişimi başkanı Amy K. Lehr de, “Bu yapılan, uluslararası hukuka göre zorla çalıştırmadır” dedi. Çin, bölgede en az bir milyon Uygur’u, eğitim merkezi adı altında toplama kamplarında tutuyor.