Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pakistan'da, yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesindeki Karakurum otoyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, Gilgit şehrine gitmek üzere Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinden kalkan otobüsteki toplam yolcu sayısının henüz bilinmediğini aktardı.
BAŞBAKAN ŞERİF'DEN BAŞSAĞLIĞI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Şerif, yetkililere yaralılara mümkün olan her türlü tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı