Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 10:32 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Pakistan'da, yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.