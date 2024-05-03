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Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan'da, yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesindeki Karakurum otoyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, Gilgit şehrine gitmek üzere Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinden kalkan otobüsteki toplam yolcu sayısının henüz bilinmediğini aktardı.

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

BAŞBAKAN ŞERİF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Şerif, yetkililere yaralılara mümkün olan her türlü tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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