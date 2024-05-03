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Sel felaketinin vurduğu Kenya'da ölü sayısı artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sel felaketinin vurduğu Kenya&#039;da ölü sayısı artıyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaklaşık 2 haftadır şiddetli yağışların pençesindeki Kenya'da bilanço ağırlaşıyor. Meydana gelen seller nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi kayboldu. 165 binden fazla kişi ise evlerini terk etti.

Kenya'da, yaklaşık 2 haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiği belirtildi.

Su baskınları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerden 37'sinin çocuk olduğu aktarılan açıklamada, 90 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

160 BİN AŞKIN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Açıklamada, ülke genelinde 165 binden fazla kişinin devam eden şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Sel felaketinin vurduğu Kenya'da ölü sayısı artıyor - 1. Resim

Kenya Demir Yolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisine arazi sağlanması talimatı vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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