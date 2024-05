Piyasalarda heyecanlı bekleyiş, gözler S&P'de! İşte Türkiye’nin not karnesi

Türkiye’de rasyonel politikalarla birlikte ülke kredi notunda artış beklentileri de kuvvetlendi. Şu anda Türkiye’yi “B” kategorisinde ve “yatırım yapılabilir” seviyenin 5 kademe altında tutan S&P’den bu akşam not artışı bekleniyor. Son olarak Fitch martta, ülke notunu ‘B+’ya, yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına çıkarmıştı. Moody’s’in takvimde ise ilk değerlendirme 19 Temmuz’da… Bu kurumun notu, şu anda “B3” seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Türkiye ekonomisi yeniden dengelenme sürecinde emin adımlarla ilerlerken, rasyonel politikalarla birlikte ülke risk primi (CDS) 300 puanın altına geriledi. Özellikle son 6 haftadır kararlılıkla uygulanan sıkı para politikası kurlarda stabilizasyonu sağladı. TL’ye güven geldi ve yabancı yatırımcı girişi hızlandı. Söz konusu dönemde sadece tahvil ve hisse senedi piyasalarına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık girişi yalandı.

EKONOMİK VERİLER NE DİYOR?

Makroekonomik göstergelere bakıldığında;

-Geçen yıl mayısta 63,5 milyar dolar olan yıllık cari açık, bu yıl şubatta 31,8 milyar dolara kadar geriledi.

-Geçen yılın ilk dört ayında 43,50 milyar dolar olan dış ticaret açığı, bu sene Ocak-Nisan döneminde yüzde 30,50 düştü ve 30,20 milyar dolar olarak gerçekleşti.

-İlk çeyrekte turizm gelirleri de %5,40 arttı ve 8 milyar 784 milyon dolar oldu. Böylece Ocak-Mart dönem rekoru da kırılmış oldu.

-Şubat ayına dair işsizlik oranı da aylık bazda 0,3 geriledi ve yüzde 8,7’ye düştü.

-Bugün açıklanan Nisan Ayı TÜFE rakamı aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 3,18 olarak gerçekleşti.

İLK NOT ARTIŞI FİTCH’TEN GELDİ

Rakamlar ekonomide düzelmeye işaret ederken bu yıl ilk not artışı Fitch’ten geldi. 8 Mart’ta Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yapan Fitch; kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükselti. Not görünümü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkardı. Fitch’ten gelen bu aksiyonun ardından Türkiye, “yatırım yapılabilir” seviyenin 4 basamak altına yükseldi. Benin, Bahreyn, Tanzanya ve Türkmenistan gibi ülkeler de Fitch tarafından aynı kategoride değerlendiriliyor. Fitch’in bir sonraki Türkiye değerlendirmesini 6 Eylül’de yapması ve yeniden not artışına gitmesi bekleniyor.

GÖZLER BU AKŞAM S&P’DE…

Bir başka önemli derecelendirme kuruluşu S&P’nin, Türkiye not güncellemesini bu akşam yapması bekleniyor. Son olarak 30 Kasım’da Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit eden kurum, görünümü ‘pozitif’e çıkarmıştı. S&P de Türkiye’yi şu anda “yatırım yapılabilir” düzeyin 5 kademe altında tutuyor. Bu akşam bir kademe not artışı bekleniyor. Söz konusu artışla birlikte Türkiye’nin; Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn, Bosna Hersek, Ürdün, Senegal gibi ülkelerle aynı kategoriye geleceği öngörülüyor.

MOODY’S 19 TEMMUZ’DA AÇIKLAYACAK

Üç büyük derecelendirme kuruluşundan olan Moody’s ise, planlı takvimine göre ilk not güncellemesini 19 Temmuz’da yapacak. Şu anda Türkiye’yi “yatırım yapılabilir” seviyenin 6 kademe altında, “B3” ile değerlendiren Moody’s; son olarak 12 Ocak’ra ülke not görünümünü ‘pozitif’e yükseltmişti.