Joe Biden'dan müttefiklerine sürpriz çıkış: "Japonya ve Hindistan yabancı düşmanı"
Dünya Haberleri / BBC
ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak nitelendirerek onları Rusya ve Çin ile birlikte "göçmen istemeyen" ülkeler olarak gruplandırdı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya'ya yönelik eleştirisi, Japonya Başbakan Fumio Kishida'nın ABD'yi resmi ziyareti sırasında ABD-Japonya ittifakını "kırılmaz" olarak nitelendirmesinden birkaç hafta sonra geldi. ABD'nin insan hakları ve dini özgürlüklerle ilgili kaygılarına rağmen Hindistan aynı zamanda ABD'nin önemli bir ortağıdır. Beyaz Saray, Biden'ın her iki ülkeyi de rahatsız etme niyetinde olmadığını söylüyor. Çarşamba akşamı bir kampanya bağış toplama etkinliğinde ağırlıklı olarak Asyalı Amerikalılardan oluşan bir dinleyici kitlesine konuşan Biden, geçtiğimiz kasım ayındaki ABD seçimlerinin "Özgürlük, Amerika ve demokrasi.1 ile ilgili olduğunu söyledi. Biden, sözlerine şu cümelelerle devam etti: "Neden? Çünkü göçmenleri memnuniyetle karşılıyoruz" diye ekledi. "Bir düşünün. Çin ekonomik olarak neden bu kadar kötü durumda? Japonya neden sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü yabancı düşmanılar. Göçmen istemezler." Trump yönetimindeki ABD'nin eski Savunma Bakan Yardımcısı Elbridge Colby, eski adıyla Twitter olan X'te, Japonya ve Hindistan'ın "en güçlü ve önemli müttefiklerimizden ikisi" olduğunu yazdı. Colby, "Onlarla emrettikleri ve hak ettikleri saygıyla konuşmalıyız" diye ekledi. "Müttefiklerimize dar görüşlü ilerici görüşler uygulamak kibirli ve aptalcadır." ifadelerini kullandı. Her ne kadar Japonya, Hindistan ve Çin'de nispeten az sayıda yabancı uyruklu işçi bulunsa da, Rusya büyük ölçüde Orta Asya'dan gelen göçmen işgücüne bağımlı durumdalar. Japonya ve Çin'de ekonomik büyüme yavaş seyrederken, Rusya'nın militarize ekonomisi, uluslararası yaptırımlara rağmen Ukrayna ile savaşı devam ederken geçen yıl toparlanma gösterdi. Bu arada Hindistan istikrarlı bir büyüme yaşadı ve 2023'te İngiltere'yi geçerek dünyanın beşinci büyük ekonomisi haline geldi. Beyaz Saray, Biden'ın yorumlarının aşağılayıcı bir anlam taşıdığını reddederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin göç politikasına daha geniş bir açıdan değindiğini söyledi. Kirby, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımız, Başkan Biden'ın kendilerine, dostluklarına ve işbirliklerine ne kadar değer verdiğini somut yollarla çok iyi biliyorlar" dedi. "İttifaklar ve ortaklıklar fikrine ne kadar tamamen ve kesinlikle değer verdiğini anlıyorlar." ifadelerini kullandı.
"ONLAR YABANCI DÜŞMANI"
"MÜTTEFİKLERİMİZE DAR GÖRÜŞLÜ İLERİCİ GÖRÜŞLER UYGULAMAK KİBİRLİ VE APTALCA"
RUS EKONOMİSİ SAVAŞA RAĞMEN TOPARLANDI
ABD'nin insan hakları ve dini özgürlüklerle ilgili kaygılarına rağmen Hindistan aynı zamanda ABD'nin önemli bir ortağıdır.
Beyaz Saray, Biden'ın her iki ülkeyi de rahatsız etme niyetinde olmadığını söylüyor.
Çarşamba akşamı bir kampanya bağış toplama etkinliğinde ağırlıklı olarak Asyalı Amerikalılardan oluşan bir dinleyici kitlesine konuşan Biden, geçtiğimiz kasım ayındaki ABD seçimlerinin "Özgürlük, Amerika ve demokrasi.1 ile ilgili olduğunu söyledi.
Biden, sözlerine şu cümelelerle devam etti: "Neden? Çünkü göçmenleri memnuniyetle karşılıyoruz" diye ekledi. "Bir düşünün. Çin ekonomik olarak neden bu kadar kötü durumda? Japonya neden sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü yabancı düşmanılar. Göçmen istemezler."
Trump yönetimindeki ABD'nin eski Savunma Bakan Yardımcısı Elbridge Colby, eski adıyla Twitter olan X'te, Japonya ve Hindistan'ın "en güçlü ve önemli müttefiklerimizden ikisi" olduğunu yazdı. Colby, "Onlarla emrettikleri ve hak ettikleri saygıyla konuşmalıyız" diye ekledi. "Müttefiklerimize dar görüşlü ilerici görüşler uygulamak kibirli ve aptalcadır." ifadelerini kullandı.
Her ne kadar Japonya, Hindistan ve Çin'de nispeten az sayıda yabancı uyruklu işçi bulunsa da, Rusya büyük ölçüde Orta Asya'dan gelen göçmen işgücüne bağımlı durumdalar.
Japonya ve Çin'de ekonomik büyüme yavaş seyrederken, Rusya'nın militarize ekonomisi, uluslararası yaptırımlara rağmen Ukrayna ile savaşı devam ederken geçen yıl toparlanma gösterdi.
Bu arada Hindistan istikrarlı bir büyüme yaşadı ve 2023'te İngiltere'yi geçerek dünyanın beşinci büyük ekonomisi haline geldi.
Beyaz Saray, Biden'ın yorumlarının aşağılayıcı bir anlam taşıdığını reddederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin göç politikasına daha geniş bir açıdan değindiğini söyledi.
Kirby, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımız, Başkan Biden'ın kendilerine, dostluklarına ve işbirliklerine ne kadar değer verdiğini somut yollarla çok iyi biliyorlar" dedi. "İttifaklar ve ortaklıklar fikrine ne kadar tamamen ve kesinlikle değer verdiğini anlıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: BBC