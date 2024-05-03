Joe Biden'dan müttefiklerine sürpriz çıkış: "Japonya ve Hindistan yabancı düşmanı"

ABD'nin insan hakları ve dini özgürlüklerle ilgili kaygılarına rağmen Hindistan aynı zamanda ABD'nin önemli bir ortağıdır.

Beyaz Saray, Biden'ın her iki ülkeyi de rahatsız etme niyetinde olmadığını söylüyor.

Çarşamba akşamı bir kampanya bağış toplama etkinliğinde ağırlıklı olarak Asyalı Amerikalılardan oluşan bir dinleyici kitlesine konuşan Biden, geçtiğimiz kasım ayındaki ABD seçimlerinin "Özgürlük, Amerika ve demokrasi.1 ile ilgili olduğunu söyledi.

"ONLAR YABANCI DÜŞMANI"

Biden, sözlerine şu cümelelerle devam etti: "Neden? Çünkü göçmenleri memnuniyetle karşılıyoruz" diye ekledi. "Bir düşünün. Çin ekonomik olarak neden bu kadar kötü durumda? Japonya neden sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü yabancı düşmanılar. Göçmen istemezler."

"MÜTTEFİKLERİMİZE DAR GÖRÜŞLÜ İLERİCİ GÖRÜŞLER UYGULAMAK KİBİRLİ VE APTALCA"