OSMAN SAĞIRLI

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürleri ifade özgürlüğü olarak savunması ile başlayan ve planlı bir şekilde İslam karşıtlığına doğru terörize edilen olaylar Nice saldırısı ile yeni bir boyut kazandı. 21 yaşındaki Tunuslu yasa dışı bir göçmen olduğu öne sürülen saldırganın kilisede üç kişiyi öldürmesi sonrası Avrupa’da İslam karşıtlığı zirve yaptı. Ekim ayında yasa dışı olarak İtalya'dan Fransa'ya geldiği iddia edilen saldırgan hakkında Tunus kaynakları da soruşturma başlattı. Zanlının, Kairouan Valiliğindeki Bouhajla şehrinden İbrahim bin Muhammed Salih El Esavi olduğunu duyuran Tunus, olayla ilgili bağlantılarını derinlemesine araştırdığını duyurdu. Fransa’dan gelen açıklamalar ise kafa karıştırmaya devam ediyor.

HER İZ BULUNDUKAYIT BULUNAMADI

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard, Nice saldırganının ülkeye gelişiyle ilgili bütün detayları anlattı. Ancak AB Sınır Güvenliği Ajansının (Frontex) ülkeye giren her mülteciden aldığı parmak izi kaydının ellerinde olmadığını, istihbarat kayıtlarında ise bu şahsa ait bilgi bulunmadığını açıkladı. Savcı, failin İtalyan Kızılhaçı'na ait, 1999'da doğum tarihi ve Tunus uyruğu yazan bir belgeye sahip olduğunu doğruladı. Savcı, Nice'e gelişine kadar geçen her detaya vakıf olduklarını belirttiği saldırganla ilgi parmak izinin olmadığını söylemesi şüpheleri artırdı

MÜSLÜMAN AVI MI BAŞLIYOR?

Fransa’nın aşırı sol siyasi gruplarının Müslümanların ülkeden silinmesi yönündeki talepleri Nice saldırısından sonra hükûmet politikasına dönüşmeye başladı. Karikatür olayı ile ülke içinde yaşayan yaklaşık 8 milyonluk Müslüman kitlenin dinî değerlerine hakaret ederek inciten Fransa aldığı son kararla bu defa âdeta Müslüman avı başlattı. Fransa İçişleri Bakanlığı “Şiddetli radikalleşme, İslamcılık ...” başlığıyla yayınladığı duyuruyla halktan Müslümanları ihbar etmesini istedi.

Bu arada Lübnan merkezli LBC international TV’ye Paris’ten bağlanan Tammam Noureddine adlı Lübnanlı terör uzmanı, saldırganın Suriye Merkezli Ceyş-ül İslam bağlantısının Fransız istihbaratı tarafından tespit edildiğini öne sürdü. Suudi Arabistan ve BAE destekli grubun 2011 yılından bu yana Suriye içinde eylemler yaptığı biliniyor. Avrupa’daki terör hareketleri üzerine araştırmaları ile tanınan Tammam’ın bu iddiası, uzun süredir Suriye’de hareket alanı bulamayan Fransa’nın, Suriye’de daha etkin rol alabileceği anlamına geliyor

MÜSLÜMAN DÜŞMANI AMA TERÖR DEĞİL

Nice saldırının hemen ardından Avignon'da halkı silahla tehdit eden kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü. Ancak, başta Fransa olmak üzere birçok kanalda şahsın olay sırasında tekbir getirdiği iddia edildi. Polis bir süre sonra saldırganın Müslüman olmadığını, aşırı sağ Mouvance Identitaire'den olduğunu açıkladı. Yani mülteci karşıtı operasyonla tanınan pan-Avrupa beyaz milliyetçi ağı mensubu. Savcılık gece geç saatlerde Avignon'daki olayın münferit bir vaka ve saldırganın da psikiyatrik sorunları olan birisi olduğunu belirterek, terör soruşturması kapsamında değerlendirilmeyeceğini duyurdu.

CAMİ BASKINI YAPACAKLARDI!

Bu arada Fransa’daki beyaz ırkçı grup Mouvance Identitaire liderlerinden Damien Rieu’nun da (@DamienRieu) içinde olduğu sosyal haberleşme kanalı Telegram’da Riue’nun destekçilerinden biri camiye saldırmayı planladığını açıklayarak çok sayıda insanı öldürmek istediğini belirtti. Grup üyelerinden biri ise bu yazışmanın grupta yapılması için uyarıda bulundu. Ekran görüntüleri kayıt altına alınan mesajın Nice saldırısının hemen akabinde silindiği ortaya çıktı. İslam karşıtı aşırı radikal söylemleri ile bilinen Damien Riue, bu yazışma ile ilgili iddialara cevap vermekten kaçındı.