Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan’da korona virüs vakalarının artmasının ardından yetkililer harekete geçti. Ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı ile beraber 115 köyde karantina kararı alındı. Sokağa çıkma yasağı yerel saatle 21.00 - 05.00 arasında geçerli olacak. Aynı zamanda toplantılar yasaklanırken kafeler ve restoranlar da kapalı kalacak. Öte yandan Lübnan’da korona virüs vaka sayısı 82 bin 617’ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 643 oldu.