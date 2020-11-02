Lübnan’da korona virüs vakalarının artmasının ardından yetkililer harekete geçti. Ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı ile beraber 115 köyde karantina kararı alındı. Sokağa çıkma yasağı yerel saatle 21.00 - 05.00 arasında geçerli olacak. Aynı zamanda toplantılar yasaklanırken kafeler ve restoranlar da kapalı kalacak. Öte yandan Lübnan’da korona virüs vaka sayısı 82 bin 617’ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 643 oldu.