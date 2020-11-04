Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan seçilmek için 270 delegeye ulaşılması gerekiyor. BBC, Florida ve muhafazakarların güçlü olduğu Texas’ı Trump’ın, Arizona’yı ise Biden’ın kazanmasının beklendiğini bildirdi. Trump’ın 4 sene önce Beyaz Saray’a çıkmasını sağlayan Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin eyaletleri her iki adaya da kayabilecek gibi görünüyor. Pennsylvania’da nihai sonuçların alınmasının cumayı bulması tahmin ediliyor. Bu eyaletin, mağlubiyetten kurtulması için Trump açısından hayati ehemmiyette olduğu düşünülüyor. Diğer kilit eyaletler Georgia ve North Carolina’da da her iki aday zafer ilan edebilir. BBC’ye göre Trump, Ohio ve Missouri’yi elinde tutacak.

Nebraska’yı da kazanacak. Çoğunluğun Senato’da Cumhuriyetçilerde, Temsilciler Meclisi’nde Demokratlarda olması bekleniyor. Şu ana kadar sonucun değişebileceği sekiz eyalette oy sayımı devam ediyor. Sonucun belli olduğu eyaletlere göre Joe Biden'ı seçecek Demokratların 224, Başkan Trump'ı seçecek Cumhuriyetçilerin 213 delegesi var. Sonucun belli olduğu eyaletlere bakıldığında yarışı önde götüren Biden'ın başkanlığını ilan etmesi için 46 delegeye daha ihtiyacı var. Ancak bazı kritik eyaletlerde oy sayımına ara verildi. Çünkü buralarda, koronavirüs önlemleri çerçevesinde çok sayıda seçmen posta yoluyla oy kullanmayı tercih etti.



Kazanan belli değil, kaybeden ABD

ABD seçimlerini yorumlayan İsrailli gazeteci Ben-Dror Yemini, “Kazanan belli değil ama bir şey açık: Amerika kaybetti. Ülke, daha bölünmüş ve daha radikal hale gelerek yıllarını kaybedecek” dedi. Bu seçimlerin daha öncekiler gibi demokrasi kutlaması olmayacağını da savunan Yemini, iki başkan adayının ülkelerinin geleceği için amansız bir savaş yürütürken geride şiddet ve nefret dalgası bıraktıklarını söyledi. Son zamanlarda yapılan bir kamuoyu araştırmasında Amerikalıların yüzde 62’sinin fikrini ifade etmekte endişe taşıdığını ifade ettiğini belirten Yemini, ülkede sansürün daha da artacağını iddia etti. Yemini şu açıklamalarda bulundu: “Merkezdeki liberaller giderek kamu önünden, medyadan ve akademiden bir kenara itiliyor. Bu da liberal demokrasi fikri için gerçek bir tehlikedir. Demokratik toplumların bel kemiği, güçlü, geniş ve istikrarlı bir orta sınıftır. Sağ, sol, muhafazakar, liberal herkesi dinleyenler, bunlardır. Orta sınıfın aşınmasıyla nefret ortamı oluşur.”