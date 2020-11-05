Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Michigan'dan 16 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Biden'ın 264, Trump'ın 213 delegesi oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Trump, Michigan'da önde olduklarını iddia emişti

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden olan Michigan'da önde oldukları açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.

Öte yandan Twitter, Trump'ın bu açıklamasına hem "Bu tweet paylaşıldığında resmi kaynaklar sonuçlar onaylamadı." hem de "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketleri ekledi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından bazı eyaletlerde sonuçların netleşmemesi nedeniyle, yarışın kazananı hala bilinmiyor.